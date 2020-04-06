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  3. İBB'de koronavirüs nedeniyle bir çalışan daha yaşamını yitirdi

İBB'de koronavirüs nedeniyle bir çalışan daha yaşamını yitirdi

İBB'de koronavirüs nedeniyle bir çalışan daha yaşamını yitirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs salgınında ikinci belediye çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs salgınında ikinci belediye çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İmamoğlu attığı tweette şöyle dedi:

“Ne yazık ki, ikinci personelimizi de salgına kurban verdik. Bugün hayatını kaybeden Ağaç AŞ çalışanımız Süleyman İleri’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailesine başsağlığı dilerim. Covid19 testi pozitif çıkan personel sayımız 161’e çıkmıştır, tedavileri devam etmektedir"

İGDAŞ'ın Maltepe Hizmet Binasında görevli Bengül Demirel de 4 gün önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

DHA


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