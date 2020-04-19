İBB yardımı sadece CHP'li olanları mı?

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CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dün Sarıyer Yeniköy’de ‘bir eve’ bıraktığı yardım kolisi, mahallede “Yardımlar da CHP’lilere mi yapılıyor” tepkisine neden oldu. İBB ekipleriyle diyalogunu cep telefonu ile kayda alarak sosyal medyada yayınlayan bir vatandaş, önce kendini tanıttı, sonra ekiplere “Ben MHP mahalle başkanıyım. Mahallede 278 hane var. Neden sadece bir eve koli bırakıyorsunuz? CHP’li olduğu için mi? Diğerleri AK Partili olduğu için mi? Verdiğiniz kişi CHP’lidir. Kapısında da iki tane otomobil var. Hepinizi çekiyorum. Adaletiniz bu mu? Sizin yaptığınız terbiyesizliktir” dedi.

ARAÇ HIZLA UZAKLAŞTI

Videoda, ekiplerin İBB aracına binerek hızla uzaklaştığı görüldü. AKŞAM, videoyu yayınlayan MHP Yeniköy Mahalle Başkanı Halis Ekici’ye ulaştı. Ekici “Yardım yapılan kişinin evinin önünde iki tane araba var. Ama yine de kimsenin içini bilemeyiz, ihtiyacı olabilir. Benim itirazım, mahallemizde bir çok ihtiyaç sahibi varken neden sadece tek bir haneye İBB’nin özel aracıyla getirilip koli bırakılıyor? İBB kamu hizmeti veriyorsa bir yardımda bulunuyorsa vatandaş ayrımı yapmadan herkese adil yardım etmeli” dedi.

150 TL bağış 89 TL’lik erzak



İBB’nin 150 TL bağış istediği yardım kolilerinin içinde 89 TL’lik erzak bulunduğu ortaya çıkmış, CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu durumu “Bu bir baz” diyerek savunmuştu.

