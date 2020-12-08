İBB'ye itfaiye eri alımı yapılacak. En az lise mezunu adaylar içerisinden 250 kişilik boşluk ile Memur statüsünde alım yapılacağı açıklandı. İBB itfaiye eri başvuru tarihleri ve detayları belli oldu. Peki İBB İtfaiye eri alımı başvuruları nasıl olacak? İtfaiye eri alımı için aranan şartlar neler?

İBB İtfaiye Eri Alımı için ilan yayımladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi internet adresi üzerinde yayımlanmış olan duyuruya göre 250 kişilik kadro için KPSS en az 60 puan almış olmak şartı ile İtfaiye eri alınacak. Ayrıca kadrolara göre Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecek. Peki Mezuniyete göre dağılım nedir? Kadın Erkek Kadro dağılımı nasıldır? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

KADIN ERKEK VE EN AZ LİSE MEZUNU 250 İTFAİYE ERİ ALINACAK!

Yayımlanan ilana göre 250 kişilik kadro için Kadın ve Erkek adaylar alınacak. Buna göre mezuniyete göre kadro dağılımı şöyledir.

Lise Mezunu: 90 Erkek İtfaiye Eri alınacak.

Ön Lisans Mezunu: Erkek 90 ve Kadın 25 İtfaiye Eri alınacak.

Lisans Mezunu: 25 Kadın, 26 Erkek ve 4 Erkek / Kadın İtfaiye Eri alınacak.

Bu kapsamda İBB bünyesine Lise 90, Ön Lisans 115 ve Lisans mezunu 55 İtfaiye eri alımı yapacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise, Yaş, Eğitim, KPSS, Boy şartları aranacak. İşte Özel Şartlar:

1. 2020 yılında yapılmış olan KPSS B Grubu puanına göre Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları içn KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)

3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (25/1/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

4. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

İBB İtfaiye Eri alımı için Sınav başvuruları 27 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 03 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece İnternet adresi üzerinden www.turkiye.gov.tr online olarak başvuru yapılacaktır.

İnternet ortamında başvuru yapan adaylar belgeyi inidrerek imzalayacak ve istenene belgeleri ekleyeceklerdir.