02 Aralık 2020 Çarşamba 17:47 | Son Güncelleme:
İBB Başkanı İmamoğlu'na suikast girişimi iddiası... Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Söz konusu değildir
Son Dakika Haberleri.. İBB Başkanı İmamoğlu'na suikast girişimi iddiaları ile ilgili Bakan Soylu son dakika açıklamasında bulundu. Soylu, "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir." dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Suikast girişimi söz konusu değildir. Yakalanan kimse söz konusu değildir. Bu tehditler her zaman vardır. Bunların kamuoyuyla ve medyayla paylaşılmamasını tercih ederiz. Terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır, kendilerinden söz ettirmek.