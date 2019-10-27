İBB 1 milyona satışa çıkardı, halk park istiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Beyoğlu Kulaksız’da bulunan arsayı satışa çıkarmasına halk tepki gösterdi.
Semt sakinlerinin bitişiğindeki Ayhan Kocaman Parkı’na dahil edilmesini istediği yaklaşık 200 metrekarelik arsa için belediye, 1 milyon TL muhammen bedel belirledi. Arsa, 6 Kasım’da düzenlenecek ihaleyle satılacak. Arsa, yürürlükteki imar planlarına göre konut ticaret alanında kalıyor. 80 yıldır ailesinin aynı evde oturduğunu söyleyen Mustafa Şen arsanın kendisine satılacağı belirterek şöyle konuştu: “Üzerindeki vakıf şerhini 200 bin liraya kaldırttım. Ondan sonra mahallemizin arsa metrekare rayiç bedeli 2 bin 800 TL olmasına karşın, arsayı metrekaresi 6 bin TL’den satmaya kalktılar. Ben nasıl alırım? Şu an ben mağdurum.”