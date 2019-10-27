İBB 1 milyona satışa çıkardı, halk park istiyor

Semt sakinlerinin bitişiğindeki Ayhan Kocaman Parkı’na dahil edilmesini istediği yaklaşık 200 metrekarelik arsa için belediye, 1 milyon TL muhammen bedel belirledi. Arsa, 6 Kasım’da düzenlenecek ihaleyle satılacak. Arsa, yürürlükteki imar planlarına göre konut ticaret alanında kalıyor. 80 yıldır ailesinin aynı evde oturduğunu söyleyen Mustafa Şen arsanın kendisine satılacağı belirterek şöyle konuştu: “Üzerindeki vakıf şerhini 200 bin liraya kaldırttım. Ondan sonra mahallemizin arsa metrekare rayiç bedeli 2 bin 800 TL olmasına karşın, arsayı metrekaresi 6 bin TL’den satmaya kalktılar. Ben nasıl alırım? Şu an ben mağdurum.”