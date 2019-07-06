Huzur uygulamasında iki tabanca ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri tarafından kent genelinde 3 saat süreyle uygulama yapıldı. 300 kişinin kimlik kontrolünden geçtiği asayiş uygulamasında aranan bir kişi ile farklı marka ve çaplarda 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Trafik uygulamasında da 100 araç kontrol edilirken, alkollü 5 sürücü ile 2 ehliyetsiz sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

(İHA)