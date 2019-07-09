Husumetlisini vurmak isterken arkadaşını öldürdü

Adana'da alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu kişiyi vurmak isterken arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Sefa E, kendisinden bir süredir 6 bin lira alacağını isteyen ve bu nedenle aralarında husumet bulunan Rıza Ç. ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Sefa E. ve Rıza Ç'yi ortak arkadaşları İsmail Dallı barıştırmak istedi. Bunun üzerine Rıza Ç. ve İsmail Dallı merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde belirledikleri buluşma adresinde Sefa E'yi beklemeye başladı.

Daha sonra otomobille bölgeye gelen Sefa E, aracın içinden pompalı tüfekle ateş ederek Rıza Ç'yi vurmak isterken arkadaşı İsmail Dallı'yı vurdu. Ağır yaralanan Dallı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıyı yaptıkları çalışmayla Pozantı ilçesinde yakaladı. Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(AA)