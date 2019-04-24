Hükümlü, iki infaz koruma memurunu yaraladı

Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sayım sırasında hükümlü H.B, infaz koruma memurları S.M. ve B.E'ye cam parçasıyla saldırdı.

Bu sırada diğer infaz koruma memurları olaya müdahale etti. Kurumda bulunan sağlık personeli tarafından müdahale edilen yaralı infaz koruma memurları, daha sonra Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnfaz koruma memurlarından S.M'nin yüzünde, B.E'nin kolunda kesi oluştuğu öğrenildi.

(AA)