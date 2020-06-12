Hrant Dink Vakfı'nı mail yoluyla tehdit eden 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili şüpheliler Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan hakkında "tehdit" suçundan iddianame hazırlandı.



İddianamede, aralarında Hrant Dink Vakfının yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve yöneticileri ile avukat Fethiye Çetin'in de bulunduğu 9 kişi müşteki olarak yer aldı.

Tutuklu şüpheli Hüseyin Ateş'in 27-28 Mayıs'ta Hrant Dink Vakfına yönelik gönderdiği 2 e-posta ile Instagram paylaşımına yaptığı yorumda tehdit mesajlarının yer aldığı belirtilen iddianamede, diğer tutuklu şüpheli Ersin Başkan'ın da 30 Mayıs'ta Hrant Dink Vakfına yönelik e-posta yoluyla tehdit mesajları gönderdiği ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Hüseyin Ateş hakkında 3 kere olmak üzere zincirleme halinde "tehdit" suçundan 7 yıl 6 aydan 26 yıl 3 aya kadar, diğer şüpheli Ersin Başkan hakkında da yine zincirleme halinde "tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.



Şüpheliler hakkındaki iddianame, İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan, müştekilerin vekili tarafından savcılığa bir mektup teslim edildiği, yapılan araştırmada mektubun okunamadığı belirtildi. Bu mektup ve zarf içeriği ile gönderen kişinin tespiti için, şüphelilerin muhtemel başka kişilerle ilişki ve irtibatlarının bulunup bulunmadığı hususunun da başka bir soruşturma üzerinden araştırıldığı öğrenildi.

AA