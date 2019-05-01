Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonunda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde durumlarından şüphelendikleri 3 kadına kimlik kontrolü yapmak istedi.

Şüphelilerin kaçması üzerine yaşanan kovalamaca sonrasında polis, Sevda A. (25) ve Gülten A'yı (34) yakaladı. Kadınların üzerinde yapılan aramada çoraplarına saklanmış 2 bin lira, iki adet çeyrek altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan Sevda A. ve Gülten A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçan şüpheli Sibel A'nın (29) yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin farklı zamanlarda Kayseri'den günübirlik geldikleri Konya'da evlerden hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

(AA)