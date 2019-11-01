Hırsız yan koltuktaymış! İkiz anahtarla soygun

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Beyoğlu’nda polise başvuran bir kadın, dışarıda olduğu sırada evine hırsız girdiğini söyledi. Kapının zorlanmadan açıldığını belirleyen güven timleri, mahalledeki kamera kayıtlarını inceledi. Binaya giren A.G. adlı şüpheli kadının, ev sahibiyle aynı kuaföre gittiği, saçını boyatan şikayetçi kadının çantasındaki anahtarı alarak yan taraftaki anahtarcıda ikizini yaptırdığı tespit edildi. Kuaförden çıkan kadını takip eden A.G.’nin adresi de bu şekilde öğrendiği anlaşıldı. Beyoğlu’nda yakalanan A.G’nin, evden çaldığı 4 bilezik, 3 çeyrek altın, 3 adet 24 ayar gram altın, 1 maşallah ile 1 kupeyi bozdurduğu ve 300 lirayı da harcadığı öğrenildi.