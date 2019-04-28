Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez nedir? gibi soruların yanıtları Hıdırellez için geri sayımın başlamasının hemen ardından merak edilmeye başlandı. Hızır Peygamber ile İlyas Peygamber'in yeryüzünde buluştuğuna inanılan Hıdırellez gününde çeşitli eğlenceler, kutlamalar yapılıyor. Anadolu’da kış mevsiminden sonra doğanın canlanması ile bolluk ve bereket beklentisini simgeleyen güne Hıdırellez deniyor. Peki, bu yıl Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez neden kutlanır, önemi nedir? Hıdırellez hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Hıdırellez hakkında merak edilenlerin tümü...

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Hıdırellez günü, Gregoryen takvimine (Miladi takvimi) göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine göre 23 Nisan günü kutlanmaktadır.

6 Mayıs’tan başlayıp 4 Kasım’a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 5 Mayıs’a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturuyor. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına geliyor.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hızır ve Hıdırellez'in kökeni hakkında çeşitli fikirler vardırd. Bunlardan bazıları Hıdırellez'in Mezopotamya ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu şeklindedir.

Hıdırellez kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılıyor. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur. Hıdırellezde baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme adeti vardır. Baharın ilk kuzusu yenildiği zaman sağlık ve şifa bulunacağına inanılır. Bugünde kırlardan çiçek veya ot toplayıp onları kaynattıktan sonra suyu içilirse bütün hastalıklara iyi geleceğine, bu su ile kırk gün yıkanılırsa gençleşip güzelleşileceğine inanılır.

Hıdırellez gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdeleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.

HIDIRELLEZ DİLEĞİ NE ZAMAN ASILIR?

5 mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılıyor. Ya da açık cüzdan bırakılıyor. Böylelikle bolluk ve berekete ulaşmak, varlıklı kişiler olmak düşleniyor. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanıyor.

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR?

Hıdrellez günü yapılan duaların ve talep edilen isteklerin kabul edilmesi için oruç tutma, sadaka verme ve kurban kesme gibi âdetlerde var.

Ülkemizde Hıdrellez'e hazırlık olarak ev, üst-baş temizliği yapılır. 6 Mayıs’ta giyilmek üzere yeni kıyafetler alınır.

Hıdrellez günü, gerçekleşmesi istenen dilek bir kağıda çizilir ve gül ağacının dibine gömülür. Böylece dileğin gerçekleşeceğine inanılır.

Hıdrellez’de ateşin üzerinde atlama geleneği de vardır. Ateşin üzerinde atlamanın nazardan ve hastalıktan kişiyi koruduğuna inanılır.