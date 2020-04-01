Hiçbir tedbir yok, kargolar yerlerde

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Ancak tanınmış iki farklı kargo şirketiyle ilgili vatandaşların çektiği görüntülerde personellerin kargoları yere atarak hiç bir önlem almadan tasnif etmesi tedirgin etti. Oysaki uzmanlar, “Cisimlerin eşyaların ve kuru yüzeylerin üzerinde en fazla 1-2 saat yaşayabilir” açıklamasında bulundu. Kargo şirketlerinin bu kadar tedbirsiz davranmasına rağmen internet sitelerinde yer alan ‘Koronavirüse karşı hijyen önlemlerimizi aldık’ paylaşımı dikkat çekti.