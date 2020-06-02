Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Sağlık Bakanlığı, normalleşme süreci için yeni rehber yayımladı. Buna göre, kütüphanelerde ziyaretçi planlaması yapılacak. Kütüphane kullanıcılarıyla çalışanlar arasında sosyal mesafe korunacak, kitaplara elle dokunmayı önleyecek bir sistem getirilecek, her dokunmada eller temizlenecek. Kıraathanelerde maskesiz müşteri ve çalışan olmayacak, oyun oynanmayacak. Masaların arası 1.5 metre olacak.

REFAKATÇİ YASAK RANDEVUSUZ HASTA ALINMAYACAK



Pandemi sürecinde hastanelerin poliklinik hizmetleri sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak tekrar başlıyor. Salgının ilk günlerinde ertelenen cerrahi operasyonlar kademeli olarak yapılmaya başlanacak. Hastane içinde gerekli önlemler, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi (HEKK) yönetiminde hazırlanacak. Refakatçi kabul edilmeyecek. Randevusuz hasta alınmayacak. Klima kullanılmayacak. Kağıt-dosya, kırtasiye malzemeleri ortak kullanılmayacak.

SİTE HAVUZLARINA HİJYEN AYARI



Site havuzları rutin olarak ve aksatılmadan dezenfeksiyonu yapılacak. Havuzlara yönelik yapılan dezenfeksiyonun etkili olabilmesi için havuz suyunda Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı dezenfektan ve havuz suyu kimyasalları kullanılmalıdır.

SPOR SALONLARINDA RANDEVULU DÖNEM

Spor salonundaki kişi sayısı spor yapılacak alanda her 6 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırılacak, sosyal mesafe en az 2 metre olacak. Müşteriler randevuyla kabul edilecek. Müşterilerin giriş-çıkış saatleri kaydedilecek. Cihazların el ve vücutla temas eden noktaları her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.

PLAJDA 1.5 METRE MESAFE



Plaj ve deniz yüzme alanlarında hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafe kuralına uyulacak. Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takacak, sık değiştirilecek. 1 metreden yakın temas gerektiren işlemler sırasında FFP2/N95 maske kullanılacak. Plaj alanlarında çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek. Şezlonglar arası mesafe en az 1.5 metre olacak. Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmayacak. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanacak. Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler kişiye özgü olacak ve paylaşılmayacak. Deniz paraşütü gibi bireysel su sporları etkinliklerinde çalışanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kişi alınacak.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS 15 DAKİKADA BİR HAVALANDIRILACAK



Şehirlerarası otobüs, tren vb. yolculuklarda daha sık mola verilerek otobüsün 15 dakika bir havalandırılması sağlanacak. Otobüslerde yedek şoförlerin uyuma alanının havalandırması her şoför değişimi öncesi 15 dakika temiz hava akımı sağlayacak şekilde yapılacak. Oturma düzeni en az 1 metre mesafede ve çapraz şekilde olacak. 4 kişilik kompartımanlarda sadece anne, baba ve çocuklardan oluşan ailenin bir arada oturmasına müsaade edilecek.

TOPLU TAŞIMADA YÜZDE 50 KOTASI KALDIRILDI



İçişleri Bakanlığı normalleşme adımları kapsamında yeni toplu taşıma genelgesini paylaştı. 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede toplu taşıma ve personel servislerine getirilen yüzde 50 kota sınırlaması kaldırıldı. Araçların cinsine ve yoğunluğuna göre ayakta ne kadar yolcu alacaklarına ilişkin karar il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına bırakıldı.