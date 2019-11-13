Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7448
  • 6,3251
  • 271.229
  • 104828
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Heyetler arası toplantıya geçildi! Masadaki detay dikkat çekti

Heyetler arası toplantıya geçildi! Masadaki detay dikkat çekti

Heyetler arası toplantıya geçildi! Masadaki detay dikkat çekti

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'teki görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. İki lider görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçti. Toplantı masasındaki detay dikkat çekti.

Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray Oval Ofis'te yaptıkları görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

Baş başa görüşmede Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Trump'ın eşi Melania Trump da yer aldı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçen Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

Toplantı masasındaki "Turkey's fıght" başlıklı kitapçık en dikkat çeken detay oldu.


Çağatay Ulusoy'un kilolarının sebebi ortaya çıktı
O teklif ortalığı karıştırdı! Hangi ünlü yıldız kabul etti?
Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy'dan açıklama
Korel ailesinde sular durulmuyor! Tehdit iddiası ortalığı karıştırdı
Murat Boz, Hadise ile Avrupa turnesine çıkıyor!
<p>Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratlı ilçesi Ballıhoca Mahallesinde ´şok yol kontrol

´Kasada Koyun Var´ Dediği Kamyondan 69 Kaçak Göçmen Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş

Haydarpaşa garı restorasyonunda çatı bitti, saat çalışıyor