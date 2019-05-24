Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0894
  • 6,8098
  • 250.876
  • 85.640
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Hemşire, bıçakladığı doktor eşini hastaneye yetiştirdi

Hemşire, bıçakladığı doktor eşini hastaneye yetiştirdi

Hemşire, bıçakladığı doktor eşini hastaneye yetiştirdi

Denizli'de hemşire Aylin E. (39), evde tartıştığı eşi, ortopedi uzmanı olan doktor eşi Cüneyt E.'yi (47) göğsünden bıçakladı. Aylin E. tarafından otomobille hastaneye götürülen Cüneyt E. tedaviye alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olan Dr. Cüneyt E. ile Tavas Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire eşi Aylin E. arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Aylin E., 2 çocuğunun babası, eşi Cüneyt E.'yi göğsünden bıçakladı. Olayın ardından Aylin E., yaralı eşini otomobile bindirip, Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tek bıçak darbesiyle yaralanan Cüneyt E.'nin yapılan müdahaleyle hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Aylin E.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sezan Aksu'nun oğlu ikinci kez dava açtı
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Şarkıcı Can Bonomo: Sadece gözlerim bozuldu
Demet Evgar ailece Norveç tatiline çıkıyor!
Emre Karayel yaşadıklarından ders çıkardı, ev aldı!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai´nin merakla beklenen yeni bölüm 2. fragmanı sonunda yayınland

Hercai 11. Bölüm 2. Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Filyos Liman Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı

Game of Thrones'un yıldızından final eleştirilerine yanıt: Saygısızlık yapılıyor