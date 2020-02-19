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Hediyelik eşya kolisinden zehir çıktı

Hediyelik eşya kolisinden zehir çıktı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hediyelik eşya kolisinde 7 kilo 70 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Şubat 2020 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturulan uygulama noktasında, şehirlerarası taşımacılık yapan bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “65 plaka sayılı otobüsün bagajında narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada, S.E. isimli yolcuya ait 1 adet hediyelik eşya kolisinde 25 paket halinde toplam 7 kilo 70 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yolcu S.E.'in Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada ise; 1 adet hassas terazi, 21 gram esrar maddesi, 2 bin 300 TL para ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak S.E. isimli yolcu, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan gözaltına alınmıştır” denildi.

(İHA)


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