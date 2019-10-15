Hedef Münbiç

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Türk İş Konseyi (DEİK) toplantısı için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye hareketi öncesi yaptığı basın toplantısında, Suriye’de Şam rejiminin, terör örgütü YPG’yle anlaşma yaptığı ve Münbiç ile Kobani’ye rejim askerlerinin gireceği yönündeki sorulara cevap verdi. Bu yönde söylentiler olduğunu ifade eden Erdoğan, Kobani’de Rusya’nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağını belirterek “Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız” dedi. Bakü’de DEİK toplantısında da Münbiç ve Kobani’yle ilgili açıklamalarını yineleyen Erdoğan, “Attığımız adımdan vazgeçmeyiz. Başladığımız işi kesinlikle tamamlayacağız” dedi.

MÜNBİÇLİLER GİRECEK

Başkan Erdoğan, “Amerika ile Münbiç konusundaki karşılıklı mutabakatımız, 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç’i boşaltacaklardı. Fakat seneyi devirdik Münbiç boşaltılmadı. Yani Münbiç boşaltıldığında oraya Türkiye olarak biz girmeyeceğiz ki. Oranın gerçek sahipleri olan Arap kardeşlerimiz. Oranın sahipleri, aşiretler ki onlarla görüşmelerimiz oldu. Onlar oraya girecek ve bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve onların güvenliğini sağlamak” diye konuştu.

Erdoğan, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in “Amerikan askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekmeyi konuştukları”na ilişkin açıklamasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, “Yaklaşım olumlu bir yaklaşım. Şu anda bu yaklaşım geçerliliğini koruyor. Aksi bir gelişme yok.” yanıtını verdi.

EY ARAP BiRLiĞi EY AB GÖRMÜYOR MUSUN?

Başkan Erdoğan, “Attığımız adımın tek sebebi var; bölgeyi terörden temizlemek. Ey Arap Birliği, ey Avrupa Birliği sen bunu görmüyor musun” dedi.

Başkan Erdoğan DEİK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı’nı kınayan Arap Birliği’ne sert tepki gösterdi. Erdoğan şunları söyledi: “DEAŞ ile mücadele bahanesiyle soykırımcı bir terör örgütünün 30 bin TIR silah yardımıyla donatıldığını gördük. Bütün bunlar dünyanın gözü önünde oldu. Terörle mücadele ediyoruz diye ambargodan ekonomik yaptırımlara kadar her türlü tehditle karşı karşıya kaldık. Şu attığımız son adımın tek bir sebebi var. Suriye’nin kuzeyini PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu El Bab’da yaptık 3 bin 500 terör örgütü üyesini etkisiz hale getirdik. Dünya bunu görmüyor.”

BU NE İKİYÜZLÜLÜK

Erdoğan şöyle devam etti: “Ey Avrupa Birliği bunu görmüyor musun? Ey Arap Birliği sen bunu görmüyor musun? Ya bu Arap Ligi Suriye’yi Arap Ligi’nden çıkaranlar değil miydi? Türkiye NATO’nun üyesi mi? Üyesi… Peki ya ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi. Dün basın toplantısında onu söyledim. Dedim ‘Siz bu terör örgütlerini NATO’ya aldınız da benim mi haberim olmadı.’ Bu ikiyüzlülük neyle izah edilir.”

NATO 5. MADDEYİ UYGULAMIYOR

NATO’ya da eleştirilerde bulunan Erdoğan, “NATO, 5. madde noktasında da şu anda pasif. Fakat NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ziyaretimize geldi, kendisiyle görüştük. Dışişleri Bakanı’mla görüştü. Gayet güzel açıklamalar yaptı. Benimle yaptığı görüşme de gayet güzel geçti. Onun duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı. Belli konuşmaları yaptıktan sonra mesela Sayın Boris Johnson ‘Ben o zaman nasıl yardımcı olabilirim?’ noktasına geldi” diye konuştu.

ABD VE RUSYA’YLA TEMAS HALİNDEYİZ

Mücadelenin Kürtlerle değil, terör örgütleriyle olduğunu ifade eden Erdoğan, “Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz, mücadele olur. Savaş ise devletler arasında olur. Bu hassasiyetimizi de ortaya koyuyoruz. Şu anda Ayn el-Arap ve Münbiç olayı bir taraftan devam ediyor. Bunun yanında gerek ABD, gerek Rusya’yla olan görüşmeler sürüyor.”

TERÖRİSTBAŞININ RESİMLERİ ÇIKIYOR

Başkan Erdoğan, PKK ile YPG arasındaki ilişkiyi kabul etmeyenlere Tel Abyad ve Rasulayn’da ele geçirilen yerleri işaret ederek, “Orada kimin resimleri var? Teröristbaşının resimleri var. İşte ispat bunlar, hâlâ onlar PKK değil diyor” dedi.

BATI’DA BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR

Uluslararası kamuoyundan ilk günlerde gelen tepkilerin yön değiştirdiğine işaret eden Erdoğan, terör örgütünün sınırda sivil yerleşimlere saldırılarının altını çizerek, “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Gerçek bu. Şu anda da cereyan eden hadiseler karşısında bütün bunları görüyorlar. Ben dün Şansöyle Merkel ile görüştüm. Bir önceki gün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüm. Görüşmelerimde de birçok gerçekleri maalesef bilmediklerini ve çok ciddi bir dezenformasyon baskısı altında olduklarını gördüm.”

ALMAZSANIZ NE YAZAR

Şu ana kadar 700’ü aşkın havan mermisinin Türkiye’deki sivil yerleşimlere atıldığını 18 sivilin şehit olduğunu hatırlatan Erdoğan, harekatı kınıyan AB’ye ve Arap Ligi’ne de tepki gösterdi. Erdoğan, “Ey Arap Ligi şu anda 3 milyon 650 bin Arap bizim topraklarımızda misafir niye görmüyorsunuz bunları? Bunlar Suriye’den varil bombasından kaçtı. Peki siz bir Allah kuruşu destek mi verdiniz? Elinizi mi uzattınız? Şimdi kalkmış Türkiye ile ilgili ileri geri kararlar alıyorsunuz? Ya alın be… Alsanız ne yazar almasanız ne yazar” dedi.