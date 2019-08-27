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  3. HDP'li vekillerin ziyareti sonrası harekete geçtiler! PKK yandaşları Ermeni gruplarla gösteri düzenledi

HDP'li vekillerin ziyareti sonrası harekete geçtiler! PKK yandaşları Ermeni gruplarla gösteri düzenledi

HDP'li vekillerin ziyareti sonrası harekete geçtiler! PKK yandaşları Ermeni gruplarla gösteri düzenledi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te terör örgütü PKK yandaşları ve bazı Ermeni gruplar, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını protesto etti.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği yakınındaki bir caddede toplanan terör örgütü PKK yandaşları ve bazı Ermeni gruplar, büyükelçilik binasına kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü YPG bayrakları taşıyanların da yer aldığı yaklaşık 100 kişi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine de slogan atan gruptan bazı göstericilerin pankartlarla yüzlerini kapatması dikkati çekti.

Gösteriye, Arjantin Ermeni Kurumları (IARA), Ermeni Kültürü Birliği (UCA), Ermeni Kilisesi İdari Kurumunun (IAIA) yanı sıra Sosyalist İşçi Hareketi (MST), Arjantin İşçi Merkezi (CTA) ve İşçi Partisi (PO) de destek verdi.

HDP'Lİ VEKİLLERDEN LATİN AMERİKA'DA TÜRKİYE'Yİ KARALAMA KAMPANYASI

HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ağustos ayının ortalarında geldikleri Latin Amerika ülkelerinde yerel basına verdikleri röportajlarda asılsız iddialarla Türkiye'yi karalamaya çalışmıştı.

Günay, Türkiye'deki muhalif olan azınlıkların işkence görebileceğini veya öldürülebileceğini ileri sürmüş ve terör örgütü YPG/PKK'yı savunmuştu.

Paylan da Türkiye'de Kürtlere karşı soykırım riski olduğunu iddia etmiş ve sözde Ermeni soykırımının yaşandığı ortamın halihazırda Türkiye'de mevcut olduğunu ileri sürmüştü.

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