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11 Haziran 2019 Salı 18:10 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 18:21

HDP'li Paylan'ın sözleri Küçükkaya'yı kızdırdı: Meseleyi anlamamışsın

HDP'li Paylan'ın sözleri Küçükkaya'yı kızdırdı: Meseleyi anlamamışsın

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan bu sabah İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğuydu. Paylan'ın '3 erkek olarak canlı yayına çıkacaksınız' sözü 'Yıldırım ve İmamoğlu' ortak canlı yayın modaretörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya'yı kızdırdı. HDP'li Paylan'a tepki gösteren Küçükkaya, 'Bir ortak yayını yalnızca kadın olduğu için bir kadın sunsun demek bu meseleyi anlamamak demek. Sen de aynı hataya düşmüşsün' dedi.

İsmail Küçükkaya ile programa davet edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan arasında kadın moderatör tartışması yaşandı. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak canlı yayına ilişkin Paylan, Küçükkaya'ya, "İki erkek adayla çıkacaksınız yayına, siz de erkek bir gazetecisiniz, 3 erkek konuşacaksınız." eleştirisinde bulundu.

KÜÇÜKKAYA'DAN HDP'Lİ VEKİLE SERT TEPKİ

Küçükkaya, "Bunu gündeme getiren benim. Fakat şu yanlış. Sen de aynı hataya düşmüşsün. Benim çok başarılı kadın gazeteci arkadaşlarım var. Bu işi benden çok başarılı yapacaklar. Hiç bir kuşkum yok. Fakat bir ortak yayını yalnızca kadın olduğu için bir kadın sunsun demek bu meseleyi anlamamak demek. Yanlış bu. Meseleye yanlış bakıyorlar" sözleriyle HDP'li Paylan'a cevap vedi.

(Star.com.tr)

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