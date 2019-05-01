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  3. HDP'li Lice Belediyesinden işçiye 1 Mayıs hediyesi: Maaşlar ödenmedi

HDP'li Lice Belediyesinden işçiye 1 Mayıs hediyesi: Maaşlar ödenmedi

HDP'li Lice Belediyesinden işçiye 1 Mayıs hediyesi: Maaşlar ödenmedi

31 Mart Yerel Seçimlerinde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde belediye başkanlığını kazanan HDP’li Lice Belediye Başkanın ilk icraatı işçilere verilen fazla mesaiyi bitirmek oldu. Belediye işçileri fazla çalışmalarına rağmen hakları ödenmeyip, gasp ediliyor.

Kayyum döneminde her ayın birinde maaşları, mesaileriyle beraber hesaba yatan işçiler, 1 Mayıs İşçi Bayramı gününde maaşlarını çekmek için bankamatiklere gitti. Ancak HDP’li Belediye Başkanı Tarık Mercan, 1 Mayıs İşçi Bayramı gününde, maaşlarını yatırılması için hiçbir talimat vermedi. İşçiler, işçi bayramına maaşsız girdi.

- Fitness hocası temizlik hizmetine verildi

HDP’li belediye başkanı Mercan’ın yaptığı ilk işlerden birisi de kayyum döneminde işe başlayan 22 kişinin yerlerini değiştirmek oldu. Mercan, büro memuru olarak işe alınan personeli, temizlik hizmetlerine görevlendirmeye başladı. Üç kişi temizlik hizmetlerine kaydırıldı. 

Şoför kadrosunda görev yapan Burhan Yiğitel,  Destek hizmetlerinde saha şefi olarak çalışan Engin Akkan ve spor salonunda fitness hocası Ferhat Tektaş temizlik hizmetlerine verildi.

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