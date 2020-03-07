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HDP'li il başkanı tutuklandı

HDP'li il başkanı tutuklandı

MARDİN'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden, aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik polis, merkez Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde belirlenen adreslere 29 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu, HDP eski il başkanı Musa Alkan ve Avukat Ali Kahraman tutuklanırken, 8 şüpheli ise serbest bırakıldı. (DHA)


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