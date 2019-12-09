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  3. HDPli iki belediye başkanı tutuklandı

HDPli iki belediye başkanı tutuklandı

HDPli iki belediye başkanı tutuklandı

Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Muradiye ve Özalp belediye başkanları ile bir meclis üyesi tutuklandı, Başkale Belediye Başkanı ile Muradiye meclis üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak” ve "Terör örgütü propagandası" suçlarından gözaltına alınan, aralarında HDP'li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç, Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar’ın da bulunduğu 5 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


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