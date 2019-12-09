HDPli iki belediye başkanı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak” ve "Terör örgütü propagandası" suçlarından gözaltına alınan, aralarında HDP'li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç, Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar’ın da bulunduğu 5 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.