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14 Aralık 2020 Pazartesi 12:39 | Son Güncelleme:

HDP'li eski belediye başkanına terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası

HDP'li eski belediye başkanına terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası

Son Dakika Haberleri.. Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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