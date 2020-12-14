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HDP'li eski belediye başkanına terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası
14 Aralık 2020 Pazartesi 12:39 | Son Güncelleme:
14 Aralık 2020 Pazartesi 12:39
HDP'li eski belediye başkanına terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası
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Son Dakika Haberleri.. Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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