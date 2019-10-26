HDP'li eski başkan, PKK'lıları evinde ağırlamış
İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP’li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier’in, “teröristleri evinde ağırladığı” teslim olan bir terör örgütü PKK mensubunun beyanında yer aldı.
PKK’lı terörist “Zerdeşt” kod adlı E.T ifadesinde şunları söyledi: “Nazlıer’in evi bölgede bulunan örgüt üyelerinin buluşma evi olarak kullanılıyordu. Kendisi örgüte gönülden bağlıdır. Teröristler bu milise çok değer verir. Kendisi bu bölgenin en azılı ve tehlikeli milisidir. Bu milis bana göre 10 teröristten daha etkilidir.”