HDP'li eski başkan, PKK'lıları evinde ağırlamış

PKK’lı terörist “Zerdeşt” kod adlı E.T ifadesinde şunları söyledi: “Nazlıer’in evi bölgede bulunan örgüt üyelerinin buluşma evi olarak kullanılıyordu. Kendisi örgüte gönülden bağlıdır. Teröristler bu milise çok değer verir. Kendisi bu bölgenin en azılı ve tehlikeli milisidir. Bu milis bana göre 10 teröristten daha etkilidir.”