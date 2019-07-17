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HDP'li belediye gece asmıştı! Skandal tabela indi

HDP'li belediye gece asmıştı! Skandal tabela indi

Diyarbakır Valiliğince, Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedilen karara rağmen asılan, terör suçlusunun adını taşıyan tabela indirildi.

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye, terör suçlusunun adını verme kararının Valilikçe reddedilmesine rağmen, caddedeki tabelanın değiştirilmesi üzerine harekete
 geçildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri belediyenin astığı, "Dr. İlhan Diken Caddesi" tabelasını sökerek, "İyaz Bin Ganem Caddesi" tabelasını astı. Bu sırada söz konusu caddeye gelen ve belediyenin uygulamasına tepki gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aydınlatma direklerine sahabenin adı yazılı sticker yapıştırdı.



 Sivil toplum kuruluşlarından belediyenin uygulamasına protesto Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörü İbrahim Gökdemir,  yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın sahabeleriyle bilinen bir şehir olduğunu  belirterek, Mekke, Medine, Şam ve Kudüs'ten sonra en çok sahabenin bulunduğu  yerin Diyarbakır olduğunu aktardı.      

Gökdemir, İyaz Bin Ganem'in Anadolu'nun birçok şehrinin fethinde görev yapan büyük bir komutan olduğuna işaret eden Gökdemir, İçişleri Bakanlığınca Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılan dönemde İslam komutanı İyaz Bin
 Ganem'in adının caddeye verildiğini anımsattı.

Gökdemir, şunları belirtti: "Ama ne yazık ki hizmet belediyeciliğinden uzak, değerlerimize, inançlarımıza, kültürümüze, İslam'a, Kur'an-ı Kerim'e ve özellikle sahabeye düşman olan HDP'li Büyükşehir Belediyesi göreve başlar başlamaz ilk icraatını dün cami düşmanlığıyla bugün ise sahabe düşmanlığıyla yaptı. Valimiz bu kararı yerinde görmeyerek, kararı sahabeye yapılan saygısızlıktan dolayı durdurdu. Fakat ne yazık ki gece yarasa gibi Müslüman Kürt halkından korkan vampirler gibi bu tabelayı söktüler, yerine HDP yandaşı olan bir doktorun ismini verdiler."

Belediyenin tabelayı değiştirmesini, Valiliğe ve kanuna karşı yapılmış bir meydan okuma olarak nitelendiren Gökdemir, "Bu çirkefliğe, densizliğe izin verilmemesini istiyoruz. Müslüman Kürt halkı olarak buradayız. İzin vermeyeceğiz. Gece vampirlerine karşı Müslüman Kürt halkı meydanda ve tabelasının, camisinin, sahabelerinin yanında olacak." diye konuştu.

Diyarbakır Erdemliler Derneği Başkanı Kasım Akgönül de HDP'li Büyükşehir Belediyesinin kentin en önemli değerlerinden bir olan sahabe İyaz bin Ganem'in adına tahammül edemediğini dile getirerek, "Bu adın değiştirilmesi 2
 milyon nüfuslu bu kente ihanettir." dedi.

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, İslam komutanı İyaz bin  Ganem'in adını taşıyan caddeye, 5 yıl önce ölen ve 1992'de "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan doktor İlhan Diken'in isminin verilmesi kararlaştırılmış, karar kentteki siyasi partilerin temsilcilerince tepkiyle karşılanmıştı.

Bunun üzerine Diyarbakır Valiliğince yapılan tahkikat sonucunda, meclis kararı, mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, Diyarbakır'ın İslam ile şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin ismi değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesi kamu vicdanını yaralayacak nitelikte olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.



Büyükşehir Belediyesi, karar Valilikçe reddedilmesine rağmen, caddenin tabelasını gece değiştirmişti. 

 

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