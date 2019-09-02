Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8086
  • 6,3809
  • 283.069
  • 97452.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. HDP'li belediye elektrik panosunu neden engeller?

HDP'li belediye elektrik panosunu neden engeller?

HDP'li belediye elektrik panosunu neden engeller"

Güneydoğu'da yaygın hale gelen kaçak elektrikle mücadele için dağıtım şirketleri tarafından kurulan panolar HDP’li Silopi Belediyesi tarafından kaldırıldı. Dağıtım şirketleri ile belediye mahkemelik oldu.

DEDAŞ, kaçak elektrik kullanımını önlemek için elektrik kablolarının yeraltına alınması ve panolama çalışması başlattı. Güneydoğu illerini kapsayan çalışmalara HDP’li belediyeler engel oldu. 

Türkiye’de kaçak kullanımın en çok olduğu bölgelerden olan Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde DEDAŞ’ın önleyici panoları HDP’li belediyeye bağlı zabıta ekipleri tarafından kaldırılıp yıkıldı. 

DEDAŞ yetkilileri çalışmalar sırasında bazı grupların da saldırması üzerine polisten yardım istedi.  HDP’li belediye ‘sokaklar çalışma nedeniyle zarar görüyor’ diyerek çalışmaları zabıta eşliğinde durdurdu. DEDAŞ’a da dava açtı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Chloe Loughnan pişman oldu
Zeynep Bastık'a anlamsız tepki
Ünlü çift arasında kriz çıktı
Bu sezon dizi yok
'Allah'ın selamını bile vermiyorlar'
<p>Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından 51. T129 Atak helik

Twitter´dan Duyurdu! 51´incisi Teslim Edildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İkinci el otomobil almanın püf noktaları