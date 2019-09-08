HDP'li başkanlar niye görevden alındı? Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

Bir televizyon kanalında canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, HDP'li başkanlar niye görevden alındı? sorusuna cevap verdi.

Soylu, 'Bir kere burada bir kavram hatası var. Kayyum değil geçiçi olarak görevlendirilen belediye başkanıdır hatta belediye başkan vekilidir. 94 tane teröre bulaşan belediye başkanını görevden aldık. Bunlar terörle nasıl bulaşmışlar? Biz görevden aldığımızda yaptığımız işlem anayasanın 127. maddesi çok açıktır, İçişleri Bakanı'na bu yetikiyi verir. 45-46-47'nci maddeler bu olayı tamamen düzenlemiş. Teröre yardım ve yataklık yapan bu konuda İçişleri Bakanı yapılan soruşturmalar olmuşsa bu hakkını kulalanabilir. Bize dediler ki 'Bu hakkınızı kullanmayın bunlar seçilmiş insanlar', seçilmiş olan suç işleme özgürlüğünü mü getiriyor.

Şırnak belediyesinden 19 havan mühimmatı çıkıyor. O zaman içişleri bakanlığı olarak duralım biz hiçbir şey yapmayalım. Cevizli karakoluna yapılan bombalı saldırı bu araçlar belediyenin araçları. Biz ne yapalım duralım mı? Diyorlar ki seçilmiş… Terörist cenazesine gideceksin, teröristin ismini caddene vereceksin. Bizim orada terörle ilişkisi nedeniyle çalışmasını sakıncalı bulduklarımızı gelir gelmez işe alacaksın. Yaralı teröristleri gizli gizli tedavi edeceksin. Ay yıldızlı bayrağı gelir gelmez personel kimlik kartlarından çıkaracaksın. Biz buna devlet olarak müsaade edemeyiz. Edilmesi de mümkün değil zaten'