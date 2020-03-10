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  3. HDP'li başkan Adnan Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl

HDP'li başkan Adnan Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl

HDP'li başkan Adnan Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

19 Ağustos 2019’da görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, 31 Mart yerel seçimlerine 11 gün kala H.B.A. isimli itirafçının aleyhine verdiği ifade doğrultusunda 22 Ekim 2019 tarihinde tutuklanmıştı. 

İHA


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