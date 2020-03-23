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  3. HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı

HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı

HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı

HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı. Batman Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Şehriban Aydın gözaltına alındı.

Habertürk'te yer alan habere göre; HDP yönetimindeki Batman Belediyesi ile Diyarbakır'ın Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı.

Batman Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Şehriban Aydın gözaltına alındı. 

Güvenlik güçleri, sabahın erken saatlerinde belediye binasına gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.


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