HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı

Habertürk'te yer alan habere göre; HDP yönetimindeki Batman Belediyesi ile Diyarbakır'ın Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı.

Batman Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Şehriban Aydın gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, sabahın erken saatlerinde belediye binasına gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.