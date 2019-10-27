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  3. HDP'den Millet İttifakı'na sitem: Bugün susanlar cevabı alacak

HDP'den Millet İttifakı'na sitem: Bugün susanlar cevabı alacak

HDP'den Millet İttifakı'na sitem: Bugün susanlar cevabı alacak

CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP’den ‘cevabını vereceğiz’ tehdidi.

Türkiye tarafından sınırların terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na karşı üç gün meclisi boykot ettiklerini hatırlatan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendilerine destek vermeyen CHP ve diğer ittifak üyelerini; “Türkiye’nin demokratikleşmesi için büyük bir ittifak kurmuştuk. İstanbul olmak üzere birçok yerde aday göstermedik. Bugün yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı mutlaka alacaklardır” sözleri ile tehdit etti. Buldan, muhalefetin görevden alınan belediye başkanlarına sahip çıkmamasını da eleştirdi.

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