HDP ve PKK: CHP adayını destekliyoruz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, 18 Haziran Salı günü Asrın Hukuk Bürosu avukatlarıyla yaptığı görüşmede, HDP’ye iletilmek üzere el yazısıyla bir mektup verdi. Öcalan mektubunda, “HDP’de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir” dedi. Mektupta, terör örgütü PKK/KCK’ya mesaj olarak değerlendirilen, “İlgili tüm çevreleri bu temelde duyarlı olmaya çağırıyorum” ifadesi de yer aldı. Ancak, her ziyaret sonrası açıklama yapan avukatlar ve HDP, bu kez açıklama yapmadı.

HDP VE PKK ÖNCE YALANLADI

Mektup, 20 Haziran Perşembe günü Anadolu Ajansı tarafından yayınlandı. Ancak HDP ve PKK çevreleri tarafından yalanlama açıklamaları geldi. HDP milletvekili Ziya Pir, Twitter’dan “Kimse bu tür YALAN haberlere itibar etmesin #HDP’lilerin oyları #İmamoğlu’na!” mesajını paylaştı. KCK’nın Avrupa sorumlusu Remzi Kartal da Ziya Pir’in paylaşımını alıntılayarak, “Haber yalandır” mesajını attı.

ÖZCAN MEKTUBU DOĞRULADI

Ancak perşembe günü Öcalan’ın başka bir ziyaretçisi vardı; Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Ali Kemal Özcan. Özcan, İmralı’dan dönüşünde bir açıklama yaparak, mektubu doğruladı. Doç. Özcan, “Öcalan’ın birkaç gün önce avukatlarıyla görüşmesinde 1,5 sayfalık açıklama mektubu verdiğini öğrendim. Bugün görüştüğümüzde, bizden öğrenmiş oldu ki; 18 Haziran 2019 tarihinde avukatlara savcılık üzerinden teslim edilmiş olan açıklama yayınlanmamış. Öcalan, bunu öğrendiğinde tepki gösterdi. Avukatlarını aradım, ulaşamadım. Ben bir emaneti açıklıyorum. Emanete kim olursa olsun hıyanet edilmez” dedi.

ÖNCE KARAYILAN KONUŞTU

İlk açıklamayı terör örgütü PKK’nın Kandil’deki elebaşlarından Murat Karayılan yaptı. Karayılan, gece geç saatlerde yayınlanan açıklamasında, Öcalan’ın mektubuna ilişkin bir ifade yer almazken, “HDP ve diğer demokratik kurumlar, sivil toplum kuruluşları, bu konuda kararlarını vermişlerdir. ‘Faşizmi yıkalım, Türkiye’yi demokratikleştirelim’ sloganı ekseninde hareket edeceklerini açıklamışlardır. Bizce de bu doğru bir stratejidir. Türkiye’de de AKP-MHP ve Ergenekon rejimi bir tehlikedir” dedi. Karayılan, Türkiye’nin çukur terörüyle mücadelesini ve Afrin’i PKK/YPG’den almasına da tepki gösterdi.

SEZAİ TEMELLİ RENK VERMEDİ

Aynı saatlerde T24 haber sitesine açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Bu konuda bir bilgiye sahip değiliz. Kısa bir notunun olduğu ve bu notta da özellikle demokrasi ittifakı, demokratik müzakere gibi geçmişte yaptığı 3 açıklamanın çerçevesinde açıklamalarının olduğu bilgisi geldi. Anadolu Ajansı’nın açıklamasına itibar etmemek de yarar var” demekle yetindi. Temelli, bu açıklamayla ‘mektubun kendilerine de verilmediğini’ ima etti.

BÜRO GİZLEMEYİ İZAH EDEMEDİ

Mektubu alan avukatların Asrın Hukuk Bürosu da bir açıklama yaparak, “Mektubu HDP kurulları ve yetkilileri ile paylaşarak 21 Haziran 2019 Cuma günü açıklamayı planlıyorduk. Hazırlıklarımızı yaparken Ali Kemal Özcan isimli kişinin basınla paylaşımlarını gördük. İmralı’ya avukat olmayan bir kişinin götürüleceğine dair bir bilgiye sahip değildik” dedi.

DEMİRTAŞ'TAN JET HIZIYLA CEVAP

'ÖCALAN'IN ELİNDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK'

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, teröristbaşının 23 Haziran mesajını şöyle değerlendirdi: “Öcalan’a barış ve demokrasi girişimleri noktasında güveniyoruz; elbette kendisinin yanında olacağız. Umarım Kürt'üyle, Türk'üyle herkesin yararına olacak gelişmeler yaşanır. Öcalan’ın elinde sihirli değnek yok elbette. Barış ve demokrasinin gelişmesi, toplumun süreçlere aktif katılımı ve kesintisiz mücadelesiyle mümkün olacaktır. YSK’nin hukukla, yasayla bağdaşmayan kararı nedeniyle 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçiminde, HDP’nin tavrında herhangi bir değişiklik olmadığı biliniyor zaten. Ben 23 Haziran’da HDP seçmeninin çok daha kararlı bir şekilde, daha yüksek bir katılımla sandığa gideceğini düşünüyorum."

HDP: ÖCALAN FİKRİ MİMARIMIZ (!) AMA...

HDP ise resmi açıklamayı ancak dün Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzasıyla yaptı. Öcalan’ın “HDP’nin de kurucu fikriyatının mimarlarından olduğu” da vurgulanan açıklamada, “İmralı ada hapishanesinde kendi görüş ve düşüncelerini çok sınırlı koşullarda açıklama imkanı olan ve halen tecrit ortamında tutulan sayın Öcalan” ifadesi ile “Öcalan’a yönelik güncel faydacı ve ahlaki olmayan tutum Türkiye’nin barış, adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesini de akamete uğratır” ifadeleri dikkati çekti. Açıklamada nihai olarak, “HDP’nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir” denilerek, Öcalan’ın çağrısı reddedildi.