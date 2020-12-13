HDP-PKK tam gaz: Referansı PKK olan aday kabul edilmiş

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP ve CHP'li isimlerin de bulunduğu 30 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, HDP adaylığı için terör örgütü PKK'ya yakınlığın referans kabul edildiğine ilişkin bilgiler yer aldı.

AA'da yer alan haberde iddianamede terör örgütünün "siyasi parti faaliyetleri" adı altında eylemlerine devam ettiği ve HDP'yi kamuflaj olarak kullandığı belirtildi. HDP ve DBP binalarında çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Normalde siyasi faaliyet olarak değerlendirilecek olan bu dokümanda kişilere ilişkin referans olarak yazılan konular tamamen terör örgütü PKK/KCK yapısına ilişkindir.

Referans olan konular incelendiğinde 9 ay cezaevinde kalması, kardeşinin PKK içinde faaliyet yürütürken ölmesi, PKK/KCK davasından 4 yıl cezaevinde kalması, HDK'da ve DTK'da (örgütün sözde meclisi) yer almak, Kürdider'de (kapatılan) yer almak, 'değer ailesi' olmak gibi hususlar referans olarak alınmıştır. Bunların hepsi KCK yapısına ilişkin olup daha önce açıklanan konulardır."

"HDP binası örgüt karargahı gibi"

Kentte bulunan HDP ve DBP parti binalarında çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirilen iddianamede, şu bilgiler paylaşıldı:

"HDP Şahinbey ilçe binasında 500 örgütsel doküman tespit edilmiştir. Yukarıda yer verilenler tespit edilen dokümanların tamamı değildir. 500 doküman CD ile dosyaya eklenecektir. Ayrıca bu dokümanların ele geçtiği hard diskte de incelemeler devam etmektedir. Dokümanlar içinde terör örgütünün sözleşmeleri de yer almaktadır. 'KCK sözleşmesi', 'HPG yönetmeliği' gibi. Ele geçen materyaller çok büyük bir arşiv oluşturmaktadır. Terör örgütü karargahında ele geçmiş denilecek derecede fazladır. Bu kadar büyük bir arşivi nasıl elde ettikleri merak uyandırıcıdır.

Şüphelilerin özellikle DBP'nin alttaki odasında ne kadar fütursuzlaştıklarını da göstermektedir. İlimizde terör örgütü adına faaliyet yürüttüklerini bu kadar aleni olarak dışa vurmaları ürkütücüdür. Oda tam olarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün yönetim odası görüntüsündedir."