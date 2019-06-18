Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8733
  • 6,6033
  • 254.178
  • 92.249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. HDP: Oylarımız İmamoğlu'na

HDP: Oylarımız İmamoğlu'na

HDP: Oylarımız İmamoğlu'na

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran seçimleri öncesi gizli ittifakı bir kez daha deşifre etti.

Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine ilişkin, “Mesele birisini desteklemek değil. Mesele siyaseti birlikte eylemek. AKP-MHP bloğunun adayına karşı demokrasi mücadelesini yükseltmek. Bugün AKP-MHP bloğunun karşısında Ekrem İmamoğlu vardır. O yüzden de gideceğiz oylarımızı İmamoğlu’na vereceğiz. Oylarımızı emanet olsun diye 3-5 sandalye masa için ya da çıkarlar için vermeyeceğiz. İnanıyoruz ki 31 Mart’ta olduğu gibi 23 Haziran’da da biz kazanacağız” diye konuştu.  

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'ten beklenmedik haber
Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt
Dedesi de uyarmış: Oyuncularla eğlenilir, evlenmez
Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt
<p>Yurdun en büyük dağı olan, rakımı dolayısıyla ‘Türkiye´nin çatısı’ şeklinde nitelendirilen, Ağrı-

Ağrı Dağı Milli Parkı Su Altı Güzellikleriyle Cezbediyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Van'da hayran bırakan dolunay

WhatsApp'tan yanlış fotoğraf göndermeyi bitirecek özellik