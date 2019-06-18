HDP: Oylarımız İmamoğlu'na

Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine ilişkin, “Mesele birisini desteklemek değil. Mesele siyaseti birlikte eylemek. AKP-MHP bloğunun adayına karşı demokrasi mücadelesini yükseltmek. Bugün AKP-MHP bloğunun karşısında Ekrem İmamoğlu vardır. O yüzden de gideceğiz oylarımızı İmamoğlu’na vereceğiz. Oylarımızı emanet olsun diye 3-5 sandalye masa için ya da çıkarlar için vermeyeceğiz. İnanıyoruz ki 31 Mart’ta olduğu gibi 23 Haziran’da da biz kazanacağız” diye konuştu.