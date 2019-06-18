HDP: Oylarımız İmamoğlu'na
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran seçimleri öncesi gizli ittifakı bir kez daha deşifre etti.
Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine ilişkin, “Mesele birisini desteklemek değil. Mesele siyaseti birlikte eylemek. AKP-MHP bloğunun adayına karşı demokrasi mücadelesini yükseltmek. Bugün AKP-MHP bloğunun karşısında Ekrem İmamoğlu vardır. O yüzden de gideceğiz oylarımızı İmamoğlu’na vereceğiz. Oylarımızı emanet olsun diye 3-5 sandalye masa için ya da çıkarlar için vermeyeceğiz. İnanıyoruz ki 31 Mart’ta olduğu gibi 23 Haziran’da da biz kazanacağız” diye konuştu.