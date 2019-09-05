Acılı babadan HDP'ye: 'Benim oğlum dağda, onlarınki Fransa’da

Eyleme yeni katılan ailelerden Meryem Savur ve Sabiha Balta çocuklarını vermezlerse kendilerini yakacaklarını belirtti. 4 yıl önce 17 yaşında kaybolan şu anda 21 yaşındaki Fırat Savur'un annesi Meryem Savur, "Oğlum bir gün evden dışarı çıktı gelmedi, okula gidiyordu, babası yok vefat etti. 17 Ağustos Bursa depreminde kalp krizi geçirerek öldü, bizde buraya geldik. Ben çocuğumu büyüttüm şimdi kayıp, ben araştırdım, biri dağa kaçırıldığını söyledi artık doğrumu yalan mı bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok, nerede olduğunu bilmiyorum. Akşam anneleri haberlerde gördüm, bende buraya geldim, belki bir vesile oluruz, belki sesimi duyar, anne ben buradayım der" dedi.

"BENİM OĞLUMU GETİRSİNLER"

Eline HDP’li milletvekillerinin çocuklarının fotoğrafını alan Celil Begdaş, “Onların çocukları Fransa’da lüks araçlarla gezip mangal keyfi yaparken benim oğlumu da dağa götürdüler. Benim oğlum şu anda dağda ve ben ömrümde Fransa’yı görmemişim, lüks aracı bırakın bisikletim yok. Benim oğlumu getirsinler. Benim oğlumu getirene kadar benim buradan ancak ölümüm gider” dedi.

"OĞLUMU GETİRMEZLERSE HEM KENDİMİ HEM DE ONLARI YAKARIM"

5 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını iddia eden Sabiha Balta ise oğlu Arafat Balta'yı getirmezlerse kendini ve onları yakacağını aktardı. 5 yıl önce 20 yaşında iken kaçırılan Arafat Balta'nın şu anda 25 yaşında olduğunu belirten anne, oğlundan tam 5 yıldır haber alamadığını dile getirdi. Sabiha Balta, çocuğunu beklediğini belirterek, "Ben rüşvetçilerden şikayetçiyim, oğlum gelmezse kendimi ateşe veririm, vallahi onları da yakarım. Benim oğullarımı rüşvetçiler götürdü, ben kimseye bir şey dememişim kimseye de bir şey yapmamışım. Dağdakilerin hepsi rüşvetçi parayla adam öldürüyorlar, hem para veriyorlar hemde öldürtüyorlar. 5 yıldır gitti, hiçbir haber alamadık. Benim çocuğumu getirin, kesinlikle oğlumu istiyorum, nereden getirirlerse getirsinler. Kesinlikle bana haber vermediler, benim elimden çocuğumu aldılar, bende almak istedim vermediler kesinlikle bunlar götürdü. Oğlumu getirmeseler ben her şeyi yaparım" diye konuştu.

Aileler oturma eylemi yaparken görüntü almak isteyen basın mensuplarına HDP il binasından çıkan bir kişi tepki gösterince aileler ve HDP'liler arasında kısa süreliğine tartışma çıktı.

İHA