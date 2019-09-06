HDP önünde bekleyen annelerden sanatçılara çağrı!

Hacire Akar'ın 22 Ağustos'ta başlattığı ve 24 Ağustos'ta oğluna kavuştuğu için sonlandırdığı eylem, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de umut oldu. HDP aracılığıyla çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aileler teker teker eylem kararı aldı. Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütlerine katıldığını ileri süren aileler, çocuklarının yine HDP aracılığıyla geri getirilmesini istiyor. Daha önce kimsenin tepki eylemi yapmaya cesaret edemediği HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yaparak bu algıyı kıran Hacire Akar'ın ardından çocuklarına kavuşmak isteyen aileler tepki eylemi başlattı. Hacire Akar'dan sonra çocuğuna kavuşmak isteyen Biçer ailesi fertleri tarafından 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan eylem, her gün büyüyerek dördüncü gününde 10 aileye ulaştı. İkinci dalga olarak başlatılan HDP'ye tepki eyleminde Biçer ailesinden sonra Çetinkaya, Begdaş, Akkoyun, Yapalak, Kaya, Altıntaş, Özbey, Savur ve Balta aileleri de eyleme katılarak bu akımı çığ gibi büyüttü.

ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN BURADAN GİTMEYECEĞİZ

Eylemlere katılan aileler, çocuklarını almadan eylemlerine son vermeyeceklerini ve bu konuda çok kararlı olduklarını söylediler. Eyleme katılan Celil Begdaş, 4 ay önce 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın HDP kanalı ile terör örgütüne kaçırıldığını, oğlunun geri getirilmemesi durumunda HDP önünde ölüm orucuna başlayacağını söyledi.

SANAT CAMİASI NEREDE?

HDP Diyarbakır İl Binası önünde, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan annelerden sanat camiasına çağrı yapıldı. Anne Ayşegül Biçer, "Sanatçıların desteği olursa, çocuklarımızı ölümden kurtarabiliriz. Lütfen bize ses olsunlar. Özellikle Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Tarkan, Sezen Aksu gibi sanatçılarımıza sesleniyorum. Sesimizi duyun, bize destek olun, yardım edin, çocuklarımız ölmesin, onları kurtaralım" dedi.