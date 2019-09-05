Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6783
  • 6,2727
  • 281.975
  • 100456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. HDP binası önündeki evlat nöbeti büyüyor!

HDP binası önündeki evlat nöbeti büyüyor!

HDP binası önündeki evlat nöbeti büyüyor!

Çocuklarının HDP aracılığıyla PKK/YPG tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki eylemi büyüyor. O eyleme bugün 3 aile daha katıldı.

HDP kanalı ile dağa götürülen oğlunu yaptığı eylemle teröristlerin elinden alan Hacire Akar ile başlayan tepki eylemleri çığ gibi büyüyor.

Hacire Akar’ın oğlunu teröristlerden kurtarması çocukları dağda olan diğer ailelere örnek oldu. Çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP önünde eylem yapmaya başladı.

 Bu sabah erken saatlerde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde ‘evlat nöbeti’ tutan ailelere yenleri eklendi.

Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten 3 aile, evlatları geri gelene kadar nöbet tutacaklarını ifade ederek eyleme başladı. Böylece ‘evlat nöbeti’ tutan ailelerin sayısı 8’e ulaştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Doğuma 2 ay... Hazal Kaya gün sayıyor
Suç duyurusunda bulunmuştu... Seren Serengil'den ilk açıklamalar
Giyim tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuldu
Demet Özdemir, Can Yaman'ın adını anmadı
Bircan Bali evlendi
<p>Hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan ´Çiçek´ ve ´Toprak´ rumuzlu iki kız çocuğu, terör örgüt

PKK´nın Kaçırdığı Kız Çocuklardan Korkunç İfadeler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın boşanma tarihi belli oldu

'500 kilo altın var' iddiası o ili karıştırmıştı! Kazı sonucu belli oldu