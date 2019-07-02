Son Dakika... Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Çataklı, burada yaptığı açıklamada, haziran ayındaki operasyonlarda 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Öte yandan, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 381 kişinin tutuklandığını belirtildi.

AA