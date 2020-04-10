Hazineye ait atıl tarım alanları üretime açılıyor

Açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi ürünlerin ekilmesi sağlanacak.

Pakdemirli konuyla ilgili olarak, "Hazineye ait tarıma uygun arazileri örnek ekilişler için çiftçilerimizin kullanımına açıyoruz. Böylece tarım arazilerimizden en etkin şekilde çiftçilerimizin yararlanmasını sağlayacağız. Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagille, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi stratejik ürünlerimizin ekilmesini sağlayacağız. Çiftçilerimiz bu arazileri bedelsiz olarak kullanacak. Hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanacak. Kadınlarımıza ve gençlerimize bu projede pozitif ayrımcılık tanıyoruz." ifadelerini kullandı.