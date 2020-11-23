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  • Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "İş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız"
23 Kasım 2020 Pazartesi 16:41 | Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "İş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "İş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız"

Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız" dedi.

Bakan Elvan, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız." açıklamasında bulundu.

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