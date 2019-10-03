Hayvanı terk edene 10 bin TL ceza

Yelda GÖKDAĞ

Hükümete 34 önemli öneride bulunulan raporda komisyon, hayvanlarını sokağa bırakanlara 10 bin TL idari para cezası verilmesini ve bir daha hayvan sahiplenememesi tavsiyesinde bulunurken, hayvanları öldüren, işkence eden ve cinsel ilişkiye girenlere 2 yıl 1 ay olarak öngörülen hapis cezasının TCK kapsamına alınarak ertelenmemesini istedi. Taslak rapor özetle şöyle:

10 BİN TL CEZA GELİYOR: Ev hayvanını terk edene en az 10 bin TL ceza verilmeli. Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımına son verilmeli.

APARTMANDA HAYVAN SERBEST: Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak revizyonla, yönetim planlarına hayvanlara ilişkin bu tip keyfi kısıtlamaların getirilmesine engel olunmalı.

HAYVAN POLİSİ: Hayvanlara yönelik işlenen suçlara müdahale etmek amacıyla yetkileri belirlenmiş, bu konuda eğitim almış hayvan kolluğu kurulmalı.

BELEDİYELERE HAPİS VE PARA CEZASI: Yerel yöneticilere adli ve idari yaptırım uygulanmalı.

PETSHOPLARDA SATIŞ YASAK: Petshoplarda kedi ve köpek satışının yasaklanmalı.

MÜFREDETA GİRSİN: Hayvan haklarına ilişkin eğitim müfredata eklenmeli.

YUNUS GÖSTERİSİ DE YASAK: Yunus ve diğer deniz memelilerinin barındırıldığı işletmelere de izin verilmemeli.

YEREL YÖNETİMLERE ZORUNLU HAYVAN BÜTÇESİ GELİYOR

Hayvanların korunması için belediyelerin bütçesine belli oranda pay koyma zorunlu hale getirilmeli. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yerel yönetimlere desteğinin kapsam ve miktarı genişletilmeli.

HAYVAN SAHİBİ İZLENSİN

Hayvanlara yönelik bir hayvan neslini yok etme, hayvanı öldürme, hayvana acımasızca ve zalimce eylemlerde bulunma, hayvanların cinsel istismarı ve hayvan dövüştürme suç kapsamına alınmalı. Hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olması engellenmeli.