'Hayat Eve Sığar' uygulamasını İstanbul'da test ettik... İşte ilçe ilçe risk analizi

AKŞAM muhabirleri Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasını telefonlarına indirip denedi. Cep telefonu numarasına gelen kodu girerek uygulamaya başlayan muhabirler, ardından kişisel bilgilerini sisteme kaydederek online sağlık testinden geçti. Uygulama, etrafınızdaki enfekte yoğunluğuna göre düşük, orta, riskli ve çok riskli diyerek sizi uyarıyor. İşte muhabirlerin oturdukları ilçelere göre uygulamada gösterilen sonuçlar:

BOSTANCI’DA İKİ FARKLI TABLO



Bülent Şanlıkan/Bostancı: Bölge enfekte yoğunluğu bakımından çok riskli, ev izolasyonunda ise orta riskli. Şanlıkan, Bostancı İstasyon Mahallesi’ne doğru gittiğinde riskin orta seviyeye düştüğünü gördü.

BAŞAKŞEHİR ORTA RİSKLİ



Hilal Yıldırım/Başakşehir: İlçenin genelinde enfeksiyon ve evde izolasyon verileri orta seviyede çıktı. Kayaşehir bölgesinde ise uygulama enfekte yoğunluğu ve evde izolasyon açısından düşük risk uyarısı yaptı.

ENFEKTE ORTA İZOLASYON AZ



İhsan Bozkan/Avcılar: Enfekte yoğunluğu orta seviyede. Risk olarak da orta derecede gösterilen mahallede evde izolasyon ise düşük olarak çıktı. İlçe genelinde orta ve düşük risk grubu yoğunlukta görüldü.

FATİH ÇOK YÜKSEK RİSKLİ



Devrim Tosunoğlu/Fatih: Karagümrük Mahalllesi’nde enfekte yoğunluğu yüksek, evdeki izolasyon oranı ise orta. İlçe genelinde uygulamayı test eden muhabirimiz ilçede genelde enfekte yoğunluğu açısından yoğun olduğunu gördü.

ENFEKTE FAZLA İZOLASYON AZ



Ercan Öztürk/Maltepe: İdealtepe Mahallesi’deki evinde uygulamayı kullanan muhabirimiz, bu lokasyonda “enfekte yoğunluğu orta riskli bölge”, “evde izolasyonun yoğunluğu düşük” olduğunu tespit etti.