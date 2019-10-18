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  3. Hayali emlakla 150 milyonluk vurgun yaptılar

Hayali emlakla 150 milyonluk vurgun yaptılar

Hayali emlakla 150 milyonluk vurgun yaptılar

İstanbul’da sahte emlak ofisleri açıp hayali daire satan şebeke çökertildi. Deneyimli satış elemanları çalıştıran şebekenin 150 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirlendi.

Devrim TOSUNOĞLU 

İstanbul Beylikdüzü ve Esenyurt’ta sahte emlak ofisi açan şebeke, internet ve radyoda “Kimliği getir, daireyi götür” sloganıyla yayımlıkları ilanlarla çok sayıda kişiye ulaştı. Dolandırılan vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen polis, 5 aylık takibin sonunda 33 adrese eşzamanlı baskın yaptı. 30 şüpheli gözaltına alınıren, çetenin ipotekli ve daha önceden satılan daireleri tekrar satışa çıkardığı, deniz kenarında gösterdikleri olmayan arsa ve daireleri pazarladıkları, 380 metrekare denilen evlerin 150 metrekare çıktığı belirlendi. Şebekenin bu yolla 120 kişiden 150 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

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