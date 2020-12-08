HAVELSAN 'dijital birliklerin' yeteneklerini açıkladı: İnsansız hava ve kara araçları ortak harekat yapacak

HAVELSAN, sosyal medya hesabından insansız hava ve kara araçlarına ortak harekat kabiliyeti kazandırıldığını açıkladı.

Paylaşımda, "Dijital Birliklerimiz, faydalı yük ve alt sistemler entegre edilerek tek merkezden müşterek harekat yapabilecek, operasyonlarda kuvvet çarpanı olarak önemli bir üstünlük sağlayacak." denildi.