08 Aralık 2020 Salı 14:41 | Son Güncelleme:
HAVELSAN 'dijital birliklerin' yeteneklerini açıkladı: İnsansız hava ve kara araçları ortak harekat yapacak
AKSAM.COM.TR
HAVELSAN insansız hava ve kara araçlarına ortak harekat kabiliyeti kazandırıldığını açıklayarak, "Dijital Birliklerimiz, faydalı yük ve alt sistemler entegre edilerek tek merkezden müşterek harekat yapabilecek, operasyonlarda kuvvet çarpanı olarak önemli bir üstünlük sağlayacak." açıklamasında bulundu.
HAVELSAN, sosyal medya hesabından insansız hava ve kara araçlarına ortak harekat kabiliyeti kazandırıldığını açıkladı.
Paylaşımda, "Dijital Birliklerimiz, faydalı yük ve alt sistemler entegre edilerek tek merkezden müşterek harekat yapabilecek, operasyonlarda kuvvet çarpanı olarak önemli bir üstünlük sağlayacak." denildi.
İnsansız hava ve kara araçlarımıza ortak harekat kabiliyeti kazandırdık!— HAVELSAN (@HAVELSANResmi) December 8, 2020
Dijital Birliklerimiz;
➡️Faydalı yük ve alt sistemler entegre edilerek tek merkezden müşterek harekat yapabilecek,
➡️Operasyonlarda kuvvet çarpanı olarak önemli bir üstünlük sağlayacak.
Hayırlı olsun.���� pic.twitter.com/2w5vHEkcPV