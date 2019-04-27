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  3. Havalimanında hakaret yağdıran kadınla ilgili son dakika gelişmesi

Havalimanında hakaret yağdıran kadınla ilgili son dakika gelişmesi

Havalimanında hakaret yağdıran kadınla ilgili son dakika gelişmesi

İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gidecek tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada kadın yolcu Funda Esenç'in hakaretlerine maruz kalan özel yer hizmetleri şirketi çalışanı, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde ifade vererek Esenç'ten şikayetçi oldu.

İstanbul Havalimanı'ndan önceki gün, Bodrum'a gitmesi planlanan Atlasglobal Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın rötar yapması üzerine bazı yolcularla bilet işlemini yapan görevliler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kadın yolculardan Funda Esenç, Çelebi Yer Hizmetleri personeli T.S'ye hakaret etti. 

Tartışmada, yolcunun hakaretlerini sürdürmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadın çalışan T.S, kendisine hakaret eden yolcudan önce şikayetçi olmadı. Tarifeli uçak, yolcularıyla saat 17.30'da Bodrum'a hareket etti.      

Tartışma anının bir yolcu tarafından görüntülenerek sosyal medyadan paylaşılması sonucu hakarete maruz kalan T.S'ye birçok kişi destek verdi. T.S'nin çalıştığı Çelebi Hava Servisi AŞ ile Atlasglobal Hava Yolları, olayın ardından harekete geçerek yasal süreç başlatacaklarını duyurdu.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne gelen yer hizmetleri çalışanı T.S, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının da soruşturma başlattığı olayla ilgili ifade verdi. T.S ifadesinde olay günü yaşanan rötarla ilgili bilgiler vererek, kendisine hakaret eden Funda Esenç'den şikayetçi olduğunu bildirdi.     

(AA) 

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