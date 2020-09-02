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  3. Hava sıcaklıkları aratacak! Meteoroloji sıcak çarpmasına karşı uyardı
02 Eylül 2020 Çarşamba 09:38 | Son Güncelleme:

Hava sıcaklıkları aratacak! Meteoroloji sıcak çarpmasına karşı uyardı

Hava sıcaklıkları aratacak! Meteoroloji sıcak çarpmasına karşı uyardı
AA

Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak, ülke genelinde ise hava sıcaklıklarında 4-8 derece artış bekleniyor. Meteoroloji güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Ülke genelinde ise hava sıcaklıklarında 4-8 derece artış bekleniyor.

Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç, Gümüşhane'nin doğu ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde 2 ile 4, ülkenin diğer yerlerinde 4 ile 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Hava sıcaklıkları aratacak! Meteoroloji sıcak çarpmasına karşı uyardı
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