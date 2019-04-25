Hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, Ege ile Batı Akdeniz'de güney, diğer bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 21

(İHA)