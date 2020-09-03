Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi.

Bakan Akar Kıbrıs ve Doğu Akdeniz mesajı sonrası F-16 ile uçtu... 'En küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz'

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajlarının satır başları;



(D.Akdeniz'deki gelişmeler) Biz gerginlik peşinde değil inançla, bilimle, hukukla hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu kimse engelleyemez.



Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider.



Siz eğer Güney Kıbrıs’ın ambargosunu kaldırır dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir



(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Üçüncü ülkelerin bu konuya aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir.



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