Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3997
  • 8,7374
  • 458.901
  • 1086.88
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz resti! "Geldikleri gibi giderler"
03 Eylül 2020 Perşembe 10:04 | Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz resti! "Geldikleri gibi giderler"

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz resti! "Geldikleri gibi giderler"

Milli Savunma Bakanı Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. 

Bakan Akar Kıbrıs ve Doğu Akdeniz mesajı sonrası F-16 ile uçtu... 'En küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz'

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajlarının satır başları;

(D.Akdeniz'deki gelişmeler) Biz gerginlik peşinde değil inançla, bilimle, hukukla hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu kimse engelleyemez.

Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider.

Siz eğer Güney Kıbrıs’ın ambargosunu kaldırır dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir

(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Üçüncü ülkelerin bu konuya aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir.

Ayrıntılar geliyor...

ALES sonuçları açıklandı mı?
'Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz'
Fener 2,5 kat teklifle aklını çeldi! Yeni golcü hazır
ABD'de polis şiddetinin son örneği: Daniel Prude poşetle boğularak öldürüldü
Geleceğin fabrikasında 5 yıllık kapasite doldu!
İsrail askerlerinin şiddeti Floyd olayını hatırlattı

İsrail askerlerinin şiddeti Floyd olayını hatırlattı

Kirazın faydaları saymakla bitmiyor! Ağrı kesiciden bile etkili

Kirazın faydaları saymakla bitmiyor! Ağrı kesiciden bile etkili

1 Eylül reyting sonuçları yayında!

1 Eylül reyting sonuçları yayında!

Satın aldığı tanktan 2 milyon euro değerinde altın ç

Satın aldığı tanktan 2 milyon euro değerinde altın çıktı