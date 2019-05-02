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  3. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz F-16 ile harekata katıldı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz F-16 ile harekata katıldı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz F-16 ile harekata katıldı

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, ziyaret ettiği 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 savaş uçağına binerek bilfiil terörle mücadele harekatına katıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. Bayrak törenine katılan Orgeneral Küçükakyüz, üs personeli ve aileleriyle bir araya geldi. Personelin Pilotlar Günü'nü kutlayarak hatıra fotoğrafı çektiren Orgeneral Küçükakyüz, daha sonra F-16 savaş uçağına binerek bilfiil terörle mücadele harekatına katıldı. Orgeneral Küçükakyüz, gece uçuşunda terörle mücadele harekatı görevini icra eden filo ve bakım personelini de ziyaret etti. 

(İHA)

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