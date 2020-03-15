Hava durumu raporları! Bu hafta hava nasıl olacak? İşte MGM haftalık ve 15 günlük hava durumu

Meteoroloji hava durumu raporları vatandaşlar tarafından merak edip araştırılıyor. Corona virüsü nedeniyle soğuklardan kaçan insanlar hasta olmamak için hava durumu raporlarını inceliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve haftalık hava durumu raporlarını güncel olarak ‘mgm.gov.tr’ adresi üzerinden yayınlıyor. Alınan bilgilere göre bu hafta yurt genelinde hava yağmurlu ve soğuk olacak. İstanbul’da hava yarın 7 derece olacak. Peki, Bu hafta hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte son durum…



METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam saatlerinde Trakya'nın yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyon çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in İç kesimleri ile yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Erzincan çevrelerinde yoğun kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile K. Maraş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Trakya'nın yüksek kesimleri ile bu gece saatlerinden itibaren Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BURSA 5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ANKARA 2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yarın karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İZMİR 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

ADANA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların 16 Mart’tan itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in İç kesimleri ile yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile K. Maraş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte 16 Mart Pazartesi gününden itibaren, Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri,İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Hava sıcaklıklarının Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.